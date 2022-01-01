Direktori Syarikat
Tenneco
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Tenneco Gaji

Julat gaji Tenneco adalah dari $48,079 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $198,254 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tenneco. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penganalisis Perniagaan
$48.1K
Penganalisis Kewangan
$69.7K
Pereka Perindustrian
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Jurutera Mekanikal
$77.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$198K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Tenneco er Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $198,254. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Tenneco er $77,385.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Tenneco

Syarikat Berkaitan

  • Juniper Networks
  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Cadence Design Systems
  • Lam Research
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain