Tencent Holdings Gaji

Julat gaji Tencent Holdings adalah dari $43,084 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $666,650 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tencent Holdings. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$43.1K
Pembangunan Perniagaan
$108K
Saintis Data
$63.5K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$667K
Undang-undang
$301K
Pengurus Rakan Kongsi
$158K
Pengurus Produk
$55.9K
Jurutera Perisian
$102K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tencent Holdings ialah Ahli Teknologi Maklumat (IT) at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $666,650. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Tencent Holdings ialah $104,824.

