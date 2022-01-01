Direktori Syarikat
Tenable
Tenable Gaji

Julat gaji Tenable adalah dari $43,447 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $487,775 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Tenable. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Pengurus Produk
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Jurutera Perisian
Median $149K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jualan
Median $170K

Kejayaan Pelanggan
$214K
Saintis Data
$43.4K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$83.6K
Operasi Pemasaran
$67.3K
Pereka Produk
$127K
Pengambilan Pekerja
$140K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$205K
Arkitek Penyelesaian
$276K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tenable, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tenable ialah Pengurus Produk at the Principal Product Manager level dengan pampasan total tahunan sebanyak $487,775. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Tenable ialah $159,516.

