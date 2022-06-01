Direktori Syarikat
Templafy
Templafy Gaji

Julat gaji Templafy adalah dari $68,559 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $155,775 untuk Technical Account Manager di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Templafy. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $85.9K
Pengurus Produk
$106K
Pengurus Projek
$70.3K

Pengambilan Pekerja
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Pengurus Program Teknikal
$153K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Templafy ialah Technical Account Manager at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $155,775. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Templafy ialah $95,901.

