Temasek Gaji

Julat gaji Temasek adalah dari $10,612 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $218,900 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Temasek. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $74.8K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $112K
Operasi Perkhidmatan Pelanggan
$10.6K

Penganalisis Data
$63.7K
Penganalisis Kewangan
$192K
Jurutera Perkakasan
$54.4K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$219K
Pengurus Produk
$31.3K
Pengurus Projek
$29.9K
Soalan Lazim

Ahli Teknologi Maklumat (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $218,900.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Temasek je $63,701.

