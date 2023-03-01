Direktori Syarikat
Telia
Telia Gaji

Gaji Telia berkisar dari $38,667 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $115,247 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Telia. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $89.8K
Pengurus Produk
Median $71.7K
Khidmat Pelanggan
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Saintis Data
$75.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$102K
Jualan
$75.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$115K
Arkitek Penyelesaian
$75.3K
Soalan Lazim

El puesto con mayor salario reportado en Telia es Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level con una compensación total anual de $115,247. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Telia es $75,533.

