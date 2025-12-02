Direktori Syarikat
Teladoc
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Teladoc Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Teladoc berkisar dari $211K hingga $299K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Teladoc. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$239K - $283K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$211K$239K$283K$299K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Pengurus Kejuruteraan Perisian penyerahans di Teladoc untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Teladoc?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Teladoc in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $299,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Teladoc untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $210,600.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Teladoc

Syarikat Berkaitan

  • Clover Health
  • One Medical
  • Amwell
  • Johnson & Johnson
  • Babylon Health
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.