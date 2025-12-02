Direktori Syarikat
Teladoc Health
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

Teladoc Health Arkitek Penyelesaian Gaji

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in United States di Teladoc Health berjumlah $305K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Teladoc Health. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Pakej Median
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Jumlah setahun
$305K
Tahap
-
Asas
$195K
Stock (/yr)
$75K
Bonus
$35K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Teladoc Health?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Teladoc Health in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $320,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $291,000.

Sumber Lain

