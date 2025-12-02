Direktori Syarikat
Teladoc Health
Pampasan Jurutera Perisian in United States di Teladoc Health berkisar dari $102K seyear untuk Software Engineer I hingga $223K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $185K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Teladoc Health. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Teladoc Health in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $248,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $157,000.

Sumber Lain

