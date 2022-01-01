Direktori Syarikat
Teladoc Health
Teladoc Health Gaji

Gaji Teladoc Health berkisar dari $49,670 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $305,000 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Teladoc Health. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informatik Kesihatan

Pengurus Produk
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $270K
Pereka Produk
Median $163K

Pereka UX

Arkitek Penyelesaian
Median $305K
Pemasaran
Median $98.8K
Khidmat Pelanggan
$49.7K
Kejayaan Pelanggan
$109K
Perekrut
$199K
Jualan
$294K
Pengurus Program Teknikal
$204K
Penyelidik UX
$206K
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Teladoc Health ialah Arkitek Penyelesaian dengan jumlah pampasan tahunan $305,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health ialah $178,333.

Sumber Lain