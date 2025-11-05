Direktori Syarikat
Tekion Jurutera Perisian Gaji di Chennai Metropolitan Area

Pampasan Jurutera Perisian in Chennai Metropolitan Area di Tekion berkisar dari ₹1.61M seyear untuk L1 hingga ₹3.28M seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Chennai Metropolitan Area berjumlah ₹1.45M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tekion. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
Software Engineer
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Tekion, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tekion in Chennai Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,827,447. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tekion untuk peranan Jurutera Perisian in Chennai Metropolitan Area ialah ₹1,465,617.

Sumber Lain