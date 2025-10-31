Direktori Syarikat
Tejas Networks
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Tejas Networks Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Tejas Networks berjumlah ₹1.75M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tejas Networks. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Tejas Networks
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
₹1.75M
Tahap
hidden
Asas
₹1.75M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tejas Networks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,123,084. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tejas Networks untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,750,273.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tejas Networks

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • Netflix
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain