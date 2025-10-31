Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in India di Tejas Networks berjumlah ₹1.11M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tejas Networks. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹1.11M
Tahap
-
Asas
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tejas Networks?
Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Tejas Networks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,140,725. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tejas Networks untuk peranan Jurutera Perkakasan in India ialah ₹1,110,316.

