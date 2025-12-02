Direktori Syarikat
Techstars
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penganalisis Perniagaan

  • Semua Gaji Penganalisis Perniagaan

Techstars Penganalisis Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Techstars berkisar dari $53.5K hingga $75.9K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Techstars. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$60.7K - $71.9K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$53.5K$60.7K$71.9K$75.9K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Penganalisis Perniagaan penyerahans di Techstars untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Techstars?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Penganalisis Perniagaan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di Techstars in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $75,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Techstars untuk peranan Penganalisis Perniagaan in United States ialah $53,460.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Techstars

Syarikat Berkaitan

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Cognosante
  • GlobalLogic
  • Deloitte Advisory
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/techstars/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.