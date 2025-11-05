Direktori Syarikat
Technology & Strategy Jurutera Perisian Gaji di Munich Metro Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Munich Metro Region di Technology & Strategy berjumlah €68.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Technology & Strategy. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Jumlah setahun
€68.5K
Tahap
Senior
Asas
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€6.7K
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Technology & Strategy?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Technology & Strategy in Munich Metro Region berada pada jumlah pampasan tahunan €72,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Technology & Strategy untuk peranan Jurutera Perisian in Munich Metro Region ialah €68,586.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Technology & Strategy

Sumber Lain