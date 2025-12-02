Direktori Syarikat
Technology & Strategy Perunding Pengurusan Gaji

Purata jumlah pampasan Perunding Pengurusan in United Arab Emirates di Technology & Strategy berkisar dari AED 486K hingga AED 690K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Technology & Strategy. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$150K - $178K
United Arab Emirates
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$132K$150K$178K$188K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Technology & Strategy?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di Technology & Strategy in United Arab Emirates berada pada jumlah pampasan tahunan AED 690,005. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Technology & Strategy untuk peranan Perunding Pengurusan in United Arab Emirates ialah AED 486,003.

Sumber Lain

