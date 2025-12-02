Direktori Syarikat
Technip Energies
Technip Energies Jurutera Bahan Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Bahan in India di Technip Energies berkisar dari ₹3.36M hingga ₹4.6M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Technip Energies. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$41.6K - $49.4K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Technip Energies?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Bahan di Technip Energies in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,598,589. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Technip Energies untuk peranan Jurutera Bahan in India ialah ₹3,358,969.

Sumber Lain

