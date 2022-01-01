Direktori Syarikat
TDK Gaji

Gaji TDK berkisar dari $15,672 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $256,275 untuk Jurutera Bahan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TDK. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jurutera Perkakasan
Median $156K

Jurutera ASIC

Jurutera Perisian
Median $166K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Mekanikal
Median $170K

Saintis Data
$15.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$122K
Jurutera Bahan
$256K
Pereka Produk
$88.5K
Pengurus Produk
$106K
Pengurus Projek
$56.4K
Pengurus Program Teknikal
$218K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TDK ialah Jurutera Bahan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $256,275. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TDK ialah $138,853.

