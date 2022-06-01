Direktori Syarikat
TDI
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

TDI Gaji

Gaji TDI berkisar dari $54,086 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $187,128 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TDI. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Saintis Data
$69.7K
Jurutera Perisian
$54.1K
Pengurus Program Teknikal
$187K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika TDI ni Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $187,128. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika TDI ni $69,723.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk TDI

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • Snap
  • Lyft
  • Pinterest
  • Stripe
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain