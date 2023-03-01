Direktori Syarikat
TDCX
TDCX Gaji

Gaji TDCX berkisar dari $11,390 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $42,870 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TDCX. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jualan
Median $42.9K
Pembantu Pentadbiran
$26.3K
Penganalisis Perniagaan
$33.6K

Pembangunan Perniagaan
$30K
Khidmat Pelanggan
$23.6K
Operasi Khidmat Pelanggan
$28.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$14.7K
Pemasaran
$37.2K
Operasi Pemasaran
$36.5K
Perekrut
$11.4K
Jurutera Perisian
$15.1K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TDCX ialah Jualan dengan jumlah pampasan tahunan $42,870. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TDCX ialah $28,558.

Sumber Lain