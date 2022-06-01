Direktori Syarikat
TD SYNNEX
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

TD SYNNEX Gaji

Gaji TD SYNNEX berkisar dari $43,396 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $179,100 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TD SYNNEX. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $155K
Penganalisis Perniagaan
$51.8K
Pembangunan Perniagaan
Median $78K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pembangunan Korporat
$47.7K
Penganalisis Kewangan
$53.9K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$69.3K
Pereka Produk
$97K
Pengurus Produk
$69.8K
Pengurus Program
$58.6K
Jualan
$43.4K
Jurutera Jualan
$99.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$179K
Pengurus Program Teknikal
$61.8K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El puesto mejor pagado reportado en TD SYNNEX es Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TD SYNNEX es $69,345.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk TD SYNNEX

Syarikat Berkaitan

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Intuit
  • Google
  • Stripe
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain