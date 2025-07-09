Direktori Syarikat
TD Securities Gaji

Gaji TD Securities berkisar dari $58,267 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $301,500 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TD Securities. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $92.1K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurubank Pelaburan
Median $107K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $115K

Akauntan
$121K
Operasi Perniagaan
$68.6K
Pengurus Operasi Perniagaan
$106K
Penganalisis Perniagaan
$58.3K
Penganalisis Data
$85.4K
Penganalisis Kewangan
$59.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$86.7K
Pengurus Produk
$302K
Pengurus Program
$100K
Pengurus Projek
$280K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di TD Securities ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $301,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di TD Securities ialah $100,437.

