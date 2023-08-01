Direktori Syarikat
TD Insurance
TD Insurance Gaji

Gaji TD Insurance berkisar dari $45,040 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $101,274 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas TD Insurance. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Aktuari
Median $81.8K
Jualan
Median $47.7K
Penganalisis Perniagaan
$72.4K

Khidmat Pelanggan
$45K
Saintis Data
$52K
Jurutera Perisian
$99.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$101K
Soalan Lazim

TD Insurance में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $101,274 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
TD Insurance में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $72,360 है।

