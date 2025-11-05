Direktori Syarikat
Tata Motors Jurutera Mekanikal Gaji di Pune Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in Pune Metropolitan Region di Tata Motors berjumlah ₹1.84M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Motors. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Jumlah setahun
₹1.84M
Tahap
hidden
Asas
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Tata Motors in Pune Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,019,401. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Motors untuk peranan Jurutera Mekanikal in Pune Metropolitan Region ialah ₹882,043.

