Tata Group Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di India

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in India di Tata Group berjumlah ₹1.75M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Group. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Jumlah setahun
₹1.75M
Tahap
L3
Asas
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹175K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Group?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Group, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Tata Group in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹9,536,791. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Group untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in India ialah ₹2,539,082.

Sumber Lain