Direktori Syarikat
Tata Group
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Backend

Tata Group Jurutera Perisian Backend Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in India di Tata Group berjumlah ₹2.65M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Group. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.65M
Tahap
L3
Asas
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Group, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di Tata Group in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,867,089. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Group untuk peranan Jurutera Perisian Backend in India ialah ₹2,086,512.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tata Group

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • SoFi
  • Uber
  • Facebook
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain