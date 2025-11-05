Direktori Syarikat
Tata Group
Tata Group
Tata Group Jurutera Perisian Gaji di United States

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Tata Group berjumlah $100K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$100K
Tahap
L2
Asas
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Group?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Group, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tata Group in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $350,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Group untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $102,500.

Sumber Lain