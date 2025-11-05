Direktori Syarikat
Tata Group
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Bengaluru

Tata Group Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Tata Group berjumlah ₹2.99M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.99M
Tahap
L3
Asas
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Group?
+₹5.01M
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹3.02M
+₹1.9M
+₹1.9M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Group, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tata Group in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹6,133,764. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Group untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru ialah ₹2,991,396.

Sumber Lain