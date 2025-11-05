Direktori Syarikat
Tata Group
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Kimia

  • Semua Gaji Jurutera Kimia

  • Greater Amsterdam Area

Tata Group Jurutera Kimia Gaji di Greater Amsterdam Area

Purata jumlah pampasan Jurutera Kimia in Greater Amsterdam Area di Tata Group berkisar dari €61.3K hingga €87.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Jurutera Kimia penyerahans di Tata Group untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Group, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Kimia tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Kimia di Tata Group in Greater Amsterdam Area berada pada jumlah pampasan tahunan €87,511. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Group untuk peranan Jurutera Kimia in Greater Amsterdam Area ialah €61,333.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tata Group

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain