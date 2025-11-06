Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Jurutera Perisian Gaji di Ireland

Pampasan Jurutera Perisian in Ireland di Tata Consultancy Services berkisar dari €47.6K seyear untuk C2 hingga €77.9K seyear untuk C3A. Pakej pampasan yeanan median in Ireland berjumlah €69.1K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Tahap Permulaan)
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
Assistant Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
IT Analyst
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
Assistant Consultant
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Pembangun Web

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tata Consultancy Services in Ireland berada pada jumlah pampasan tahunan €86,016. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Jurutera Perisian in Ireland ialah €43,505.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tata Consultancy Services

Sumber Lain