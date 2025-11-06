Pampasan Jurutera Perisian in Greater Dallas Area di Tata Consultancy Services berkisar dari $80.5K seyear untuk C1Y hingga $109K seyear untuk C4. Pakej pampasan yearan median in Greater Dallas Area berjumlah $95K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1Y
$80.5K
$79.2K
$0
$1.3K
C1
$77.4K
$76.2K
$0
$1.3K
C2
$99.1K
$97.4K
$0
$1.7K
C3A
$106K
$103K
$1.5K
$1.6K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
