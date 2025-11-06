Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Jurutera Perisian Gaji di Chile

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Chile di Tata Consultancy Services berjumlah CLP 35.42M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Jumlah setahun
CLP 35.42M
Tahap
C3A
Asas
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Consultancy Services?
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Pembangun Web

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tata Consultancy Services in Chile berada pada jumlah pampasan tahunan CLP 56,497,620. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Jurutera Perisian in Chile ialah CLP 35,417,335.

Sumber Lain