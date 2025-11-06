Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Brazil

Tata Consultancy Services Jurutera Perisian Gaji di Brazil

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Brazil di Tata Consultancy Services berjumlah R$110K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Tata Consultancy Services
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
R$110K
Tahap
C2
Asas
R$110K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$401.4
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Consultancy Services?
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Pembangun Web

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tata Consultancy Services in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$177,710. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Jurutera Perisian in Brazil ialah R$109,594.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tata Consultancy Services

Syarikat Berkaitan

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain