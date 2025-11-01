Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Jurutera Jualan Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Jualan in India di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹559K hingga ₹814K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹642K - ₹731K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹559K₹642K₹731K₹814K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Jualan di Tata Consultancy Services in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹814,196. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Jurutera Jualan in India ialah ₹558,897.

