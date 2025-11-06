Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
  • Gaji
  • Pereka Produk

  • Semua Gaji Pereka Produk

  • New York City Area

Tata Consultancy Services Pereka Produk Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Pereka Produk median in New York City Area di Tata Consultancy Services berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Jumlah setahun
$120K
Tahap
C4
Asas
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Tata Consultancy Services in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $200,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Pereka Produk in New York City Area ialah $120,000.

