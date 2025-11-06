Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
  • Gaji
  • Pereka Produk

  • Semua Gaji Pereka Produk

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Pereka Produk Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Pereka Produk in Greater Bengaluru di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹1.13M seyear untuk C1 hingga ₹1.22M seyear untuk C2. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.35M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1
Assistant Designer
₹1.13M
₹1.13M
₹0
₹0
C2
Designer
₹1.22M
₹1.12M
₹0
₹99.8K
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Pereka UX

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,728,941. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Pereka Produk in Greater Bengaluru ialah ₹712,581.

