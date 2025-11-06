Tata Consultancy Services Perunding Pengurusan Gaji di New York City Area

Pampasan Perunding Pengurusan in New York City Area di Tata Consultancy Services berkisar dari $162K seyear untuk C3A hingga $163K seyear untuk C5. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $155K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Penyerahan Gaji Terkini

Syarikat Lokasi | Tarikh Nama Tahap Tag Tahun Pengalaman Jumlah / Di Syarikat Jumlah Pampasan ( USD ) Asas | Saham (thn) | Bonus

Jadual Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apakah jadual vesting di Tata Consultancy Services ?

