Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ahli Teknologi Maklumat (TM)

  • Semua Gaji Ahli Teknologi Maklumat (TM)

  • Mexico

Tata Consultancy Services Ahli Teknologi Maklumat (TM) Gaji di Mexico

Pakej pampasan Ahli Teknologi Maklumat (TM) median in Mexico di Tata Consultancy Services berjumlah MX$244K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Jumlah setahun
MX$244K
Tahap
C1Y
Asas
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Consultancy Services?
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Ahli Teknologi Maklumat (TM) tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Ahli Teknologi Maklumat (IT)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Tata Consultancy Services in Mexico berada pada jumlah pampasan tahunan MXMX$8,932,909. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Ahli Teknologi Maklumat (TM) in Mexico ialah MXMX$4,664,256.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tata Consultancy Services

Syarikat Berkaitan

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain