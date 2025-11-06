Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
  • Gaji
  • Ahli Teknologi Maklumat (TM)

  • Semua Gaji Ahli Teknologi Maklumat (TM)

  • Canada

Tata Consultancy Services Ahli Teknologi Maklumat (TM) Gaji di Canada

Pampasan Ahli Teknologi Maklumat (TM) in Canada di Tata Consultancy Services berjumlah CA$114K seyear untuk C3A. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$104K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Ahli Teknologi Maklumat (TM) tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Ahli Teknologi Maklumat (IT)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Tata Consultancy Services in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$140,433. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Ahli Teknologi Maklumat (TM) in Canada ialah CA$102,436.

Sumber Lain