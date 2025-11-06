Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Saintis Data Gaji di United Kingdom

Pakej pampasan Saintis Data median in United Kingdom di Tata Consultancy Services berjumlah £33.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£33.8K
Tahap
C2
Asas
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tata Consultancy Services?
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Tata Consultancy Services in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £60,798. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Saintis Data in United Kingdom ialah £33,848.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tata Consultancy Services

