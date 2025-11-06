Pampasan Saintis Data in Greater Delhi Area di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹948K seyear untuk C1 hingga ₹866K seyear untuk C2. Pakej pampasan yearan median in Greater Delhi Area berjumlah ₹1.46M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1
₹948K
₹948K
₹0
₹0
C2
₹866K
₹866K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)