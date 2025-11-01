Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
  Gaji
  Perkhidmatan Pelanggan

  Semua Gaji Perkhidmatan Pelanggan

Tata Consultancy Services Perkhidmatan Pelanggan Gaji

Pampasan Perkhidmatan Pelanggan in India di Tata Consultancy Services berjumlah ₹376K seyear untuk C1Y. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹337K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1Y
₹376K
₹376K
₹0
₹0
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 4 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Tata Consultancy Services in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹457,951. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in India ialah ₹389,501.

Sumber Lain