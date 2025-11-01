Pampasan Perkhidmatan Pelanggan in India di Tata Consultancy Services berjumlah ₹376K seyear untuk C1Y. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹337K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
C1Y
₹376K
₹376K
₹0
₹0
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)