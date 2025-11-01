Direktori Syarikat
Tata Consultancy Services
  • Gaji
  • Pembangunan Perniagaan

  • Semua Gaji Pembangunan Perniagaan

Tata Consultancy Services Pembangunan Perniagaan Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$141K - CA$164K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di Tata Consultancy Services in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$182,311. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Pembangunan Perniagaan in Canada ialah CA$130,222.

Sumber Lain