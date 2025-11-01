Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Operasi Perniagaan di Tata Consultancy Services berkisar dari SGD 94.6K hingga SGD 134K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Perniagaan di Tata Consultancy Services berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 134,344. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Operasi Perniagaan ialah SGD 94,625.

