Purata jumlah pampasan Aktuari in Ireland di Tata Consultancy Services berkisar dari €33.6K hingga €46.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tata Consultancy Services. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

€36K - €42.4K
Ireland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Aktuari di Tata Consultancy Services in Ireland berada pada jumlah pampasan tahunan €46,748. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk peranan Aktuari in Ireland ialah €33,562.

