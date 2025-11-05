Direktori Syarikat
Tango Jurutera Perisian Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Warsaw Metropolitan Area di Tango berjumlah PLN 346K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tango. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Jumlah setahun
PLN 346K
Tahap
Senior
Asas
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tango?
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tango, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tango in Warsaw Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 463,932. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tango untuk peranan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area ialah PLN 313,940.

