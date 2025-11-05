Direktori Syarikat
Tango
Tango Jurutera Perisian Gaji di Ukraine

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Ukraine di Tango berjumlah UAH 4.01M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tango. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Jumlah setahun
UAH 4.01M
Tahap
hidden
Asas
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tango, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tango in Ukraine berada pada jumlah pampasan tahunan UAH 6,209,528. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tango untuk peranan Jurutera Perisian in Ukraine ialah UAH 3,920,156.

