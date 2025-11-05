Direktori Syarikat
Tango
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Toronto Area

Tango Jurutera Perisian Gaji di Greater Toronto Area

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Tango. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Kami hanya memerlukan 4 lagi Jurutera Perisian penyerahans di Tango untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tango, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Tango in Greater Toronto Area berada pada jumlah pampasan tahunan CA$233,218. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Tango untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Toronto Area ialah CA$233,218.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Tango

Syarikat Berkaitan

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain