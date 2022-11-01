Direktori Syarikat
Syfe
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Syfe Gaji

Julat gaji Syfe adalah dari $35,914 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $79,744 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Syfe. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $35.9K
Pereka Produk
$79.7K
Pengurus Projek
$52.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Syfe je Pereka Produk at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $79,744. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Syfe je $52,925.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Syfe

Syarikat Berkaitan

  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Apple
  • Databricks
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain