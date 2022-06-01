Sycamore Partners Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Sycamore Partners adalah dari $30,576 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $145,725 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sycamore Partners. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Operasi Perniagaan
$55.9K
Penganalisis Perniagaan
$105K
Perkhidmatan Pelanggan
$30.6K

Penganalisis Data
$111K
Jurutera Perisian
$146K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Sycamore Partners ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $145,725. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Sycamore Partners ialah $104,860.

